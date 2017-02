La Galeria Miguel Marcos prepara “Nothing to say” de Chema Cobo

La galeria Miguel Marcos presenta a partir del 14 de febrer i fins al 31 de març, Nothing to say una mostra de les creacions més recents de Chema Cobo (Tarifa, Cadis 1952), qui després de sis anys, torna de nou a Barcelona.

En aquesta exposició, s’ofereixen una selecció d’obres, el nucli central és la sèrie Nothing, destacant també Speak Spook o Words are Overrated. Plasmades en oli sobre llenç, a través d’una pinzellada fluida i precisa, gest vehement i un absolut domini del dibuix, el pintor convida l’espectador a un joc intel·lectual en el qual ha indagat el simbolisme d’un plantejament estètic d’expressions grotesques i situacions absurdes el reflex és l’absència d’un problema, d’un fet, d’una motivació o d’un efecte.

Chema Cobo desenvolupa sota el prisma de la filosofia el concepte del no-res. L’absència o inexistència d’objectes, com habitual definició, es transforma en la seva nova obra en un buit existencial de la nostra opulenta societat, a través d’una figuració, situada en un context surrealista, amb l’ús d’una gamma cromàtica de tons pastel, aparentment alegres, però formant part, en realitat, d’una nebulosa al·lucinògena.

Al llarg de la seva carrera artística, ha exposat en nombroses galeries, tenint a més obra en importants col·leccions públiques i privades, destacant el Kuntsmuseum de Berna (Suïssa), la Galeria Nazionale d’Art Contemporani de Roma (Itàlia), el Metropolitan Museum of art de Nova York, la Frederick Waisman Collection de Los Angeles, als EUA, al Museu Reina Sofia o en la col·lecció d’art contemporani de la Fundació la Caixa a Espanya.

Etiquetes: Chema Cobo · Galeria Miguel Marcos