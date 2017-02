La Galeria Marlborough acull del 9 de març al 13 d’abril l’obra del pintor, poeta i teòric romanès Pic Adrian

gisela chillida

La barcelonesa Galeria Marlborough (Enric Granados, 68) acollirà del 9 de març al 13 d’abril l’obra del pintor, poeta i teòric Pic Adrian. Nascut a Mointesi, visqué a Bucarest (Romania), i residí a Barcelona des de 1953. Durant la seva vida, viatjà intensament per l’Europa Occidental i els Estats Units, on entrà en contacte amb artistes com Brancusi, Marc Chagall o Fernand Léger o el músic català Pau Casals. Publicà també diversos poemaris i assajos sobre teoria d’art, entre els quals destaquen els que contenen les seves reflexions al voltant de l’ Art Principal. D’acord amb les seves aportacions teòriques, les pintures d’Adrian evolucionen des de la intensa depuració fins a concloure en formes geomètriques essencials. Entre les seves exposicions més rellevants trobem la que li va dedicar la Fundació Miró el 1979 a Barcelona. La seva obra està present a diversos museus i institucions com el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el MACBA o el Rijksmuseum, entre d’altres.

A la imatge: Pic Adrian

