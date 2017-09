La Galeria Marc Domenech exposa l’obra més important d’Esteban Vicente

La Galeria Marc Domenech inaugura el 28 de setembre a les 19 h. Color i forma, una mostra d’Esteban Vicente.

La mostra és una de les exposicions més importants de l’obra d’Esteban Vicente (Turégano, Segovia, 20 de gener de 1903 – Nova York, 11 de gener de 2001) mai organitzades a Catalunya.

Prop de 40 obres, entre olis i dibuixos, s’han seleccionat per mostrar un recorregut ampli i representatiu de totes les etapes creatives de l’artista. L’exposició vol sobretot destacar l’interès de Vicente pel color i la forma. Per a ell eren dos elements indissociables l’un de l’altre. Les obres exposades, ja siguin dibuixos, collages o olis, ens mostren la capacitat de l’artista d’expressar emocions i sensacions a partir de l’ús del color i també mitjançant les formes que aquest modula en el pla pictòric. El resultat obtingut pel difuminat dels contorns en el cas de les pintures o els perfils blancs irregulars dels papers estripats emprats en els seus collages, ens indueixen a percebre les formes com si estiguessin en constant moviment.

Complementàriament, s’estableix un joc d’equilibris i ordenacions, doncs, tal i com l’artista assevera “el que importa és l’estructura i com les coses es criden les unes a les altres”. Aquests equilibris formals pretenen reproduir una mena de “paisatges interiors” que, segons ell mateix afirma, “no registren el que veig, per descomptat, sinó el que em fa sentir el que veig”. La mostra s’inicia amb un conjunt de guaixos figuratius que Esteban Vicente va realitzar entre París i Barcelona durant els anys 30, clarament emmarcats dins l’estètica de l’escola de París que altres artistes com Francisco Bores o Hernando Viñes també varen immortalitzar durant aquells anys. L’any 36, a l’esclatar la Guerra Civil, Vicente marxa als Estats Units d’Amèrica, país del que n’obtingué la nacionalitat l’any 1940 i en el qual va residir fins la seva mort el 2001.

L’exposició podrà veure’s també a Madrid a la Galería Guillermo de Osma durant la primavera del 2018 i ha estat possible gràcies a la col·laboració de The Harriet and Esteban Vicente Foundation (Nova York), del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia) i de la Ameringer|McEnery|Yohe Gallery (Nova York).

