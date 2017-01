La galeria Machado-Muñoz dissenyarà la Sala Fundació ARCO

La trenta-sisena edició de la fira d’art contemporani ARCOmadrid comptarà amb la intervenció especial de Machado-Muñoz en col·laboració amb la Fundació ARCO. La galeria madrilenya, especialitzada en disseny, serà responsable de la Sala Fundació ARCO. A l’espai conviuran mobles d’edicions limitades de la galeria Machado-Muñoz amb mobles de Casa Muñoz.

La peça central de la Sala Fundació ARCO serà una edició limitada de sofàs dissenyats per Lucas Muñoz Muñoz en exclusiva per a la galeria. Es tracta de quatre sofàs compostos únicament per tres elements: marcs de ferro, grans blocs de goma escuma i fundes de neoprè.

Es tracta d’una tècnica desenvolupada per aquest dissenyador amb la qual aconsegueix articular la funció d’una peça de mobiliari tan complexa com un sofà explotant les propietats físiques dels seus tres materials. Els marcs de ferro defineixen les dimensions i direccions que la goma escuma presa al comprimir-se i estirar-se a través dels seus buits i les fundes de neoprè, tancades amb una única costura, allunyen la fabricació d’aquests sofàs de les elaborades tècniques de entapissat. Un mètode innovador per crear cadires i sofàs amb què aquest dissenyador prescindeix de cargols, claus, molls, cola, fusta o qualsevol altre element ocult.

Al costat dels sofàs dissenyats especialment per a ARCOmadrid per Lucas Muñoz Muñoz, la Sala Fundació ARCO comptarà amb peces dels dissenyadors que treballen habitualment amb la galeria Machado-Muñoz com ara Von Pelt, Anton Alvarez, Grillo Demo, Fredrikson Stallard o Álvaro Català d’Ocón . Diverses de les peces pertanyen a sèries que han estat produïdes per la galeria.

A més d’aquesta intervenció, la presència de Machado-Muñoz a ARCOmadrid 2017 es completa a través de la seva col·laboració amb el projecte de Pilar Briales i Patricia Reznak a la Sala VIP de la fira. Per a aquest espai la galeria ha produït una sèrie de 100 cadires metàl·liques intervingudes per l’artista Eugenio Ampudia. Es tracta d’una cadira clàssica portuguesa, en la línia de les que van començar a usar-se en els anys 30 i 40 a Lisboa. L’artista ha intervingut el moble perforant cada suport amb 100 fotogrames diferents de la filmació d’un huracà. Les cadires deixen la seva marca en l’espai al transferir el dibuix a la paret mitjançant un esprai que acompanya cadascuna de les peces.

Aquesta sèrie especial de cadires d’Eugenio Ampudia, produïdes per Machado-Muñoz, signades i numerades, estan a la venda per a col·leccionistes.

El disseny de la Sala Fundació ARCO i la participació en el desenvolupament de la Sala VIP confirmen a Machado-Muñoz com un projecte únic a Espanya. Un concepte diferent de galeria, que aposta pel disseny de peces úniques i edicions limitades d’artistes visuals i dissenyadors nacionals i internacionals.

Etiquetes: ARCOmadrid 2017 · Fundació ARCO · Galeria Machado Muñoz