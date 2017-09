La Galeria Helga de Alvear presenta “Perfecció” d’Ana Prada

La Galeria Helga de Alvear inaugura el 14 de setembre a les 20 h. Perfecció d’Ana Prada, mostra que es podrà visitar fins al 25 de novembre del 2017.

En paraules de la pròpia artista «buscar la perfecció és com perseguir raigs de lluna o com caçar ombres; inútil, però això no evita que els somiadors ho intentin ». Els somnis d’Ana Prada consisteixen en donar amb el gerro perfecte, amb la cullera perfecta, amb la vela perfecta. A través d’aquest tipus de somnis, s’enfronta amb el que es podria anomenar el problema de la cadira de Plató: totes les cadires estan determinades per la idea de cadira, tots els pans per la idea de pa. Per a ella el més important de la seva relació amb la perfecció és com s’enfronta amb la manca d’aquesta, promovent la repetició i modificació infinita. Per això, les peces que presenta es basen en aquesta recerca constant i sense fi de l’objecte perfecte, o almenys, del moment fugaç de la perfecció.

