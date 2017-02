La Galeria Fernando Pinós presenta “Entre llums”

La Galeria Fernando Pinós del Consell de Cent, 325 de Barcelona presenta Entre llums, bells aparells de gas i electricitat. Teresa-M. Sala de la Universitat de Barcelona escriu que “amb motiu de la primera mostra realitzada ja vàrem explicar i situar algunes qüestions relatives a les làmpades i als aparells d’il·luminació. Sense dubte, el pas del consum de gas a l’electricitat va suposar una transformació sense precedents, tant pel que fa al confort com també als usos i costums de les persones. Al nostre país, l’enllumenat elèctric va triar a generalitzar-se i, en el moment de trànsit, veiem aparells preparats tant per al gas com per a llum elèctrica”.

