La Galeria Elvira González reuneix Olafur Eliasson, Ernesto Net i Pae White

La Galeria Elvira González, c /Germans Álvarez Quintero, 1 de Madrid presenta del 29 de març al 7 de maig de 2017 l’exposició col·lectiva Sentit del Olfacte que reuneix els treballs d’Olafur Eliasson, Ernesto Net i Pae White. Aquests tres artistes han utilitzat el sentit de l’olfacte com a element comú per percebre les seves obres, ocupant cada un d’ells, una de les sales de la galeria.

“El present està imbuït del passat i és el que converteix una olor que ens agrada en una màquina del temps. Qui no ha experimentat alguna vegada la sensació aclaparadora d’una olor que ens recorda alguna cosa passat? Aquesta situació proustiana és possible únicament perquè el nostre sentit de l’olfacte és un dels més antics que tenim. el nas de l’ésser humà està connectada al bulb raquidi i per tant a la part més arcaica del cervell en què el pensament conscient, desenvolupat més recentment, és menys important. el missatge biomecànic es rep aquí i va directe al sistema límbic, on s’assenten les emocions”.

Eliasson, Net i White han estat seleccionats per a l’exposició Sentit del Olfacte per la proximitat d’algunes de les seves idees, que convergeixen en aquest cas en el mateix interès per incorporar el sentit de l’olfacte a les seves obres com un factor de percepció. L’estructura de cadascuna de les obres en l’exposició està directament lligada a l’olor o aroma que d’elles es desprèn, com si es tractés d’un element de composició més com poden ser el material, la forma o el color. L’olor modela la percepció de l’obra i emfatitza el missatge de l’artista.

A la imatge, detall de “Moss Wall” d’Olafur Eliasson.

