La Galeria Elvira González inaugura la seva segona individual de Suda Yoshihiro

La Galeria Elvira González Suda Yoshihiro inaugura el 2 de novembre la seva segona exposició individual de l’escultor japonès Suda Yoshihiro (Yamanashi, Japó. 1969)Sua es caracteritza per realitzar escultures en petit format de plantes i flors en fusta de magnòlia també coneguda com hoonoki. La fusta de magnòlia, segons l’artista, ha tingut una evolució que la fa especial per al seu treball: “El magnòlia ha evolucionat a la seva forma actual des de fa més de cent milions d’anys, i essencialment no ha canviat des de llavors. M’agrada la sensació d’història que emergeix d’aquesta fusta “.L’obra de l’escultor japonès, a més de ser de precís i sorprenent detall, es caracteritza per cobrar vida amb pigments naturals i per ser instal·lada per l’artista en llocs inesperats. Es dóna el cas fins i tot d’espectadors que han arribat a confondre el treball de Suda amb herbes i flors producte del descuit a les instal·lacions de museus i galeries.

La mostra es podrà visitar fins al 13 de gener del 2018.

