La Galeria Balaguer passa a formar part de Grisart i presenta Andreja Veluscek

La Galeria Balaguer presenta “DOM” – llar en eslovè – (el dia 20 de gener a les 19 h. al carrer Roger de Flor, 5 de Barcelona) la primera exposició d’Andreja Veluscek (Liubliana, Eslovenia – 1986), fotògrafa i professora de GRISART Escola Internacional de Fotografia de Barcelona. A l’exposició si poden veure 11 fotografies de diferents indrets naturals d’Eslovènia i Catalunya. Tres en format caixa de llum, 3 en format gran, 3 en format mitjà i dues en format mural. La mostra es podrà visitar fins al 31 de març del 2017.

Andreja Veluscek ens explica que el que veiem no són fotografies, són espais naturals, són les seves llars, que sense voler ha trobat a les muntanyes, on ha trobat en totes la mateixa felicitat.

Amb aquesta exposició la Galeria Balaguer passa a formar part de Grisart Escola Internacional de Fotografia de Barcelona. La galeria continuarà donant impuls als artistes joves i emergents i exposant art contemporani en tots els seus llenguatges.

Andreja Veluscek es refereix a “Dom” així: “Si hagués d’explicar la felicitat no pensaria en un moment particular sinó en diferents espais que creen la meva llar. Llocs que es poden repetir una vegada i una altra a través de diferents mirades. Llocs que no necessiten ser situats al mapa, però que puc fer-los meus i m’hi puc reconèixer. Sensació de casa sense estar a casa. Crear llars buscant i trobar-los per casualitat. Per això no m’interessa marcar fronteres sinó facilitar que cadascú ho pugui identificar com la seva llar mirant més enllà de la captura. Per mi la muntanya és el lloc amb què puc explicar molt millor coses de mi mateixa. És el fil connector amb casa meva, on el significat de casa es refereix a la pura sensació de felicitat, tranquil·litat i plaer. I no està en un únic lloc, no està on jo sóc sinó que està en totes aquestes llars que guarden unes mirades que puc reconèixer. Amb el projecte DOM m’agradaria provocar una reflexió: “si cadascú troba i reconeix la seva llar, és suficient per ser feliç?“

