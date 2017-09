La Fundación Botín presenta el Taller d’Arts Plàstiques de Villa Iris

La Fundación Botín ha presentat el Taller d’Arts Plàstiques de Villa Iris, una iniciativa que des de fa 24 anys desenvolupa la Fundació Botín a Santander congregant durant uns dies a joves artistes amb creadors de la talla de Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julião Sarmento, Miroslaw Balka, Antoni Muntadas, Jannis Kounellis, Mona Hatoum, Paul Graham, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Julie Mehretu o Joan Jonas.

Dirigit per Carsten Höller en col·laboració amb la curadora Stefanie Hessler, i congregant a 13 artistes procedents d’Espanya, Índia, EUA, Colòmbia, Itàlia, Canadà, Corea del Sud, Dinamarca i Alemanya, el Taller es desenvolupa des del 4 de setembre i fins el proper dimecres dia 13, sent una trobada experimental i una iniciativa única adreçada a provar jocs i experiments entre els participants, que cada dia reben instruccions per idear els seus propis jocs sense l’ús de materials, fent-los pensar de forma diferent en regles, relacions socials i dinàmiques de grup.

El concepte del joc és una idea important i recurrent en l’obra de Höller, que ja el 1998 va publicar al costat del comissari Hans-Ulrich Obrist un volum de recopilació de jocs titulat “Spiele Buch”. El llibre conté 135 jocs, a qual més surrealista i en tots els casos susceptibles de jugar-se sense ajuda d’estris addicionals, de manera individual o amb més d’un jugador, i fins i tot amb persones que desconeixen que estan participant en el joc. Partint d’aquest llibre, l’objectiu del Taller és crear al costat del reconegut artista alemany d’origen belga una sèrie nova de jocs i experiments que puguin jugar-se sense ajuda de materials, influint de manera decisiva en el seu èxit el pensament creatiu dels participants.

