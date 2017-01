La Fundació Villalar col·labora amb la Fira “Librarte”

La Fundació Villalar Castella i Lleó, col·labora amb la 2a edició de la Fira del llibre d’artista “Librarte” que tindrà lloc al Museu del llibre de Burgos els dies 21, 22 i 23 d’abril. La Fira acollirà les propostes d’artistes, editorials independents, col·lectius i empreses dedicades al sector, tant nacionals com internacionals, mostrant les últimes novetats, així com nous formats i suports. Cal destacar que hi haurà un programa de beques per a artistes nascuts o residents a Castella i Lleó i per a editorials radicades a la regió.