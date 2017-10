La Fundació Vila Casas se suma a la vaga general

La Fundació Vila Casas condemna els fets violents succeïts el dia 1 d’octubre a Catalunya. Per aquest motiu, queden suspesos els actes previstos per el dia 3 d’octubre, i la Fundació se suma a la vaga general per mostrar el seu rebuig i reafirmar, així, el seu compromís amb la defensa dels drets humans fonamentals i els valors democràtics.

Així mateix, comunicar-vos que es mantenen la resta d’actes previstos en relació a la inauguració de la mostra “Retrospective” de Lita Cabellut: la roda de premsa serà el dimecres dia 4 d’octubre a les 12 h. i es manté, també, el primer “Diàleg per a [des]cobrir l’obra de Lita Cabellut” el mateix 4 d’octubre a les 19.30 h.

Etiquetes: Fundació Vila Casas · Lita Cabellut · Vaga general