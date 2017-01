La Fundació Vila Casas porta “Solitud” de Caterina Albert a la Casa de la Paraula

Fruit del 50è aniversari de la mort de l’escriptora escalenca Caterina Albert (27 de gener del 1966) que tingué lloc el 2016, la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners, acull, des del 14 de gener fins al 31 de maig de 2017, l’exposició Solitud.

Produïda per la Fundació Vila Casas i presentada l’any 2005 al Museu Can Mario amb motiu del centenari de la publicació de la novel·la de Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert i el 2016, al Museu Palau Solterra, l’exposició centra la seva mirada en l’experiència vital i emocional de la Mila, la protagonista de la novel·la, qui pateix una transformació interna arran dels esdeveniments viscuts com a ermitana. Imatges centrades en l’interior de l’ermita i la capella de Santa Caterina, element clau en l’ascensió i la davallada com a dona.

La proposta, comissariada per Cristina Escat, aplega 8 fotografies en blanc i negre, còpies manuals baritades i muntades en dors d’alumini dibond, de 50 x 40 cm, realitzades pel fotògraf Pérez, sota la direcció d’Escat; un retrat a l’oli de Caterina Albert, d’Isidre Riera; el fragment final del darrer capítol de la novel.la, “La davallada”, i el programa ISBN de Canal Nord “Cent anys de Solitud de Caterina Albert”, emès el 26 de desembre del 2005, en el qual es poden veure gran part de les imatges de l’exposició i de l’audiovisual del 2005 amb la música de “Le Badinage” de Jordi Savall, que també forma part del film “Tous les matins du monde” (Alain Corneau, 1991).

L’exposició compta, a més, amb dues activitats entorn de l’obra literària de Caterina Albert.

Etiquetes: Caterina Albert · Fundació Vila Casas. Casa de la Paraula · Solitud