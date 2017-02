Fundació Suñol: Visita comentada a l’exposició “Darío Villalba. Resplandor seco”

A les 6 de la tarda del dissabte 25 de febrer, el públic té l’oportunitat de gaudir d’una visita guiada per descobrir i endinsar-se en l’obra del pintor i fotògraf –i també patinador olímpic– Darío Villalba. La seva figura ha tingut gran importància a l’història de l’art recent, sent un dels pioners a escala nacional en introduir la fotografia al suport pictòric. Villalba és un artista amb una consolidada trajectòria de gairebé 60 anys, creador d’un llenguatge artístic que tal com va definir el mateix Andy Warhol, podria classificar-se de Pop Soul (Pop de l’ànima). Tot i haver exposat arreu del món, és la primera mostra individual que l’artista realitza a la ciutat de Barcelona.

Per assistir a la visita guiada és imprescindible reservar per telèfon (934961032) o e-mail (info@fundaciosunol.org). L’exposició resta oberta fins a l’11 de març.

Etiquetes: Darío Villalba · Fundació Suñol · visita guiada