La Fundació Stämpfli exposa el fons i les donacions recents

La Fundació Stämpfli, Plaça de l’Ajuntament 13 de Sitges, exposa a partir del 17 d’octubre una part del seu fons i les donacions recents.

Una trentena d’obres configuren la nova mostra,que ocupa les sales 1 i 2. La nova exposició de la Fundació Stämpfli és la quarta del seu fons general. En aquest cas, presenta per una trentena d’obres de vint artistes diferents en les sales 1 i 2. Els artistes presents en aquesta nova mostra són Guy de Rougemont, Claire-Jeanne Jézéquel, Pavlos, Jean-Michel Sanejouand, Christian Jaccard, Jean-Michel Meurice, Gérard Titus-Carmel, Eduardo Arroyo, Kim Tschang-Yeul, Mark Brusse, Pierrette Bloch, Daniel Humair, Marco Del Re, Gerard Deschamps, A-Sun Wu, Vladimir Velickovic, Jean-Jacques Lebel i el mateix Pere Stämpfli. A més, hi ha també tres artistes que han exposat recentment la seva obra a la Fundació, com Peter Klasen, Jacques Villeglé o Antoni Taulé.

L’exposició configura una part del seu fons, que està format per un centenar d’obres de més seixanta artistes diferents. En aquest cas, la mostra exposa obres que reuneixen diferents formes d’expressió i tendències molt diverses sorgides a partir dels anys 60 del segle passat.

La mostra també presenta les obres que han ingressat recentment a la Fundació per donació dels seus autors. Es tracta de vuit peces de Mark Brusse (cinc de fusta, una de metall i dues aquarel·les) i altres de Gérard Titus Carmel, Peter Klasen, Jacques Villeglé i Antoni Taulé. Les peces de Brusse configuren una petita mostra dins l’exposició a la sala 2. La mostra ocupa la planta baixa i inferior de l’antic Mercat del Peix, mentre que la sala 3 està tancada per les obres d’ampliació de les instal·lacions que du a terme la Fundació i que permetrà ampliar notablement la seva capacitat.

A la imatge, vista d’una de les sales de la mostra.

Etiquetes: Fundació Stämpfli