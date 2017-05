la Fundació Setba, de l’ombra a la llum

La Fundació Setba, Plaça Reial, 10 de Barcelona, presenta fins al 22 de juny l’exposició col·lectiva De l’ombra a la llum.

A la mostra s’hi poden veure els treballs de tres grans fotoperiodistes catalanes: Joana Biarnés (1935), Sandra Balsells (1966) i Laia Abril (1986). Tres generacions d’autores participen a De l’ombra a la llum amb obra seleccionada que posa de manifest diferents mirades sobre el nostre context social. La fotografia ha estat per a totes elles una eina per captar i interrogar al món i per conèixer-se a si mateixes. En les seves fotografies detectem clarament allò que les inquieta i tenint en compte que només el 15% dels fotoperiodistes avui són dones, ens ofereixen com a espectadors una visió més nodrida i matisada de la realitat.

La mostra té el mateix títol que el taller que organitza la Fundació Setba dirigit a dones que han sofert violència masclista. Les dones que van participar en l’última edició del projecte també formen part de l’exposició. El 8 de juny a les 19h, a la Fundació Setba acull una taula rodona amb les artistes. El treball de les tres autores està vinculat a Photographic Social Vision com a fotògafa representada des de l’Àrea Professional, sòcia i col·laboradora del festival DOCfield Barcelona respectivament.

A la imatge, fotografia de Joana Biarnés © Arxiu Joana Biarnés.

Etiquetes: Fundació Setba · Joana Biarnés