La Fundació Rafael Masó signa un conveni de col·laboració amb la UNED

La Fundació Rafael Masó ha signat un conveni de col·laboració amb el centre associat de la UNED a Girona per tal d’establir mecanismes per fomentar les activitats que duen a terme ambdues institucions entre els seus usuaris, professors i estudiants. Per part de la Fundació, va signar el conveni la presidenta de l’ens i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i per part del centre UNED a Girona el va signar la seva directora, Montserrat Palma.

El conveni es fonamenta en la voluntat de la fundació i del centre per col·laborar i potenciar l’organització i la difusió d’actes conjunts, l’intercanvi d’informació i la difusió de les respectives ofertes formatives, activitats educatives i culturals.

Una de les primeres activitats que es portaran a terme en el marc d’aquesta col·laboració serà un curs sènior a la UNED sobre Rafael Masó i el noucentisme gironí que començarà el 3 de març i acabarà el 16 de juny. El curs té com a objectiu conèixer el patrimoni artístic de Girona a principis del segle XX a través de la figura de Rafael Masó i, a banda de les sessions teòriques, inclou visites a alguns dels edificis més emblemàtics de l’arquitecte, com la Casa Masó.

Etiquetes: Fundació Rafael Masó · UNED