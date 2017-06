La Fundació Pilar i Joan Miró projecta dos films inèdits

La Fundació Pilar i Joan Miró acollirà la projecció de dos documentals inèdits dins la programació del seu 25è aniversari. Es tracta, per una banda, de Postcards & Memories. Josep Planas i Montanyà, una cinta d’estrena dirigida pels cineastes mallorquins Cesc Mulet i Pablo Bujosa Rodríguez. Per l’altra, es tracta del documental 2 Sons of Catalonia: Josep Lluís Sert & Joan Miró, dirigit per Robert Gardner el 1977, cinta que no va arribar a ser distribuïda, només projectada a un festival de la ciutat americana d’Athens.

Les dues projeccions els dies els dies 21 de juny i 27 de juliol, respectivament, són gratuïtes i hi haurà una presentació i un col·loqui final. La cabuda és limitada (99 persones).

Els documentals s’inclouen dins la programació de commemoració del 25è aniversari de la institució i suposen dues estrenes a nivell internacional.

La relació personal entre Joan Miró, el fotògraf Josep Planas i Montanyà i l’arquitecte Josep Lluís Sert varen ser notòries pels fruits que varen donar. El fotògraf va ser un dels testimonis fotogràfics de l’artista i Joan Miró va dedicar-li una obra pictòrica, que s’exposarà a la nova mostra “Miró mai vist”. Amb l’arquitecte Sert es van conèixer a principi dels anys 30 i des de llavors van teixir vincles personals i professionals, consolidats per les seves inquietuds comunes, en especial per la seva voluntat d’integrar art i arquitectura. De fet, tant el Taller Sert de la fundació mallorquina com la seu de la Fundació Miró de Barcelona van ser projectats per Sert.

A la imatge, cartell del cicle documental.

