La Fundació Picasso Museu Casa Natal acull “Guernica i altres desastres”

La Fundació Picasso Museu Casa Natal acull fins al 21 de gener del 2018 l’exposició Guernica i altres desastres en què gravats de Callot, Goya, Picasso i Oteiza dialoguen amb altres peces artístiques del propi Oteiza, Ballester i Arce. La regidora de Cultura, Gemma del Corral, i el director de l’Agència pública per a la gestió de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso i altres equipaments culturals, José María Luna, han presentat aquesta mostra, eix central dins dels actes programats amb motiu de la trentena edició de l’octubre picassià.

El discurs expositiu d’aquesta exposició gira entorn del dolor que la guerra ocasiona a la població civil coincidint amb el 80 aniversari del bombardeig de Guernica, que va servir a Picasso per crear una de les seves peces més emblemàtiques i de l’art de l’últim segle: El Guernica. Aquesta obra ha estat i és objecte de multitud d’estudis des de diferents perspectives i disciplines. La Casa Natal de l’autor malagueny s’uneix a aquesta efemèride amb una mostra de producció pròpia i comissariada per José María Luna, en la qual es recullen obres de diferents èpoques. Així es poden veure els treballs de tres dels gravadors més importants de la història. Del francès Jacques Callot (1592 1635) s’ofereixen 18 gravats de la sèrie Misèries i desgràcies de la guerra. De Francisco de Goya (1746-1828) es poden veure 80 gravats de la sèrie denominada Els desastres de la guerra. Picasso (1881-1973) està representat en aquesta mostra amb tres gravats: dues de la sèrie Somni i mentida de Franco i l’aiguafort Minotaure cec guiant una nena. També s’exposen 21 obres entre escultures, dibuixos i gravats de Jorge Oteiza (1908- 2003) cedides per la Fundació Museu Jorge Oteiza i el Museu de la Universitat de Navarra. L’artista madrileny José Manuel Ballester (1960) ofereix en aquesta mostra de Màlaga tres impressions digitals sobre tela al voltant de Guernica. Buits del Guernica, 2015; Llum al Guernica, 2017 i Natura morta II, 2015. Per la seva banda, l’santanderí Javier Arce (1945), la mostra presenta un mural en tinta sobre paper basada en l’obra de Picasso i que titula: Guernica XL, sèrie rebregats. Tots aquests artistes i les seves obres tenen en comú retratar el dolor i l’impacte que la guerra produeix en la població civil, lluny del concepte d’heroïcitat i triomf que altres obres clàssiques han retratat al llarg de la història.

Etiquetes: Francisco de Goya · Fundació Museu Jorge Oteiza · Jacques Callot · Javier Arce · Jorge Oteiza · José Manuel Ballester · José María Lun · Museu de la Universitat de Navarra · Picasso