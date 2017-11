La Fundació Miró reobre les seves sales d’exposició

A partir del dia 3 de novembre, es podran tornar a visitar amb normalitat les sales de la col·lecció permanent de la Fundació Miró de Barcelona, així com les exposicions temporals Sumer i el paradigma modern, patrocinada per la Fundación BBVA, i Reserva, l’exposició de Gerard Ortín a l’Espai 13. Els treballadors de Serveis Educatius Ciut’art, empresa externa encarregada dels serveis d’informació i atenció al visitant a la Fundació Joan Miró, han desconvocat la vaga indefinida que no permetia obrir les sales d’exposició i que ha obligat a ajornar les activitats públiques previstes des del 24 d’octubre de 2017. La Fundació Joan Miró “agraeix l’esforç de totes les parts implicades per trobar una solució al conflicte”.

“Al llarg d’aquests 9 dies, la biblioteca, la llibreria, la botiga i el restaurant han obert en el seu horari habitual. La Fundació també ha obert al públic el Pati nord, un balcó sobre Barcelona que ofereix una de les vistes més privilegiades de la ciutat, i ha projectat al seu auditori un programa de documentals sobre Joan Miró i Josep Lluís Sert, arquitecte de l’edifici de la Fundació. De la seva banda, el departament educatiu ha mantingut el calendari previst d’activitats programades conduïdes directament per l’equip de la Fundació així com les que es fan en col·laboració amb altres col·lectius externs”.

Etiquetes: Fundació Miró de Barcelona