La Fundació Masaveu portarà Chema Madoz al Centre Conde Duque

El dia 3 de febrer la Fundació Maria Cristina Masaveu Peterson obrirà al públic la mostra El viatger immòbil del fotògraf Chema Madoz (Madrid, 1958), Premi Nacional de Fotografia l’any 2000. L’exposició s’emmarca en la iniciativa de mecenatge “Mirades de Astúries”, promoguda per la Fundació. El seu propòsit és crear un fons d’obra inèdita inspirat a Astúries i la seva gent a través de la mirada de fotògrafs guardonats amb el Premi Nacional de Fotografia, convidats especialment cada any a participar.

En aquesta ocasió, fruit del treball de Madoz, s’exposaran al Centre Cultural Conde Duque un total de 34 fotografies inèdites, totes elles còpies úniques. Aquesta mostra viatjarà posteriorment al Museu de Belles Arts d’Astúries (Oviedo), on es podrà visitar a partir del mes de maig.

Per Chema Madoz punt de partida habitual és la manipulació de les imatges i els objectes quotidians amb la intenció de descobrir nous aspectes de les seves capacitats simbòliques. No obstant això, a El viatger immòbil, Madoz ha hagut de fer el trajecte invers a l’usual en el seu treball: aquesta vegada no són els objectes i els seus significants lliures els que tenen la paraula, sinó que és la pròpia idea d’Astúries la que es converteix en l’objecte a observar i definir.

Utilitzant la representació icònica, el fotògraf aconsegueix connectar l’observació del petit territori amb les seves representacions poètiques que van i tornen de la pura abstracció al concret, emprant per a això, com és consubstancial al seu treball, el sentit de l’humor. En paraules del comissari del projecte, Borja Casani, el fet de mirar Astúries requereix, des de la perspectiva i les maneres de fer de Madoz, convertir la realitat del seu espai geogràfic, els seus costums i la seva gent, en una abstracció. Per a això ens proposa un viatge immòbil, ja que per a la realització del treball no necessita desplaçar-se al lloc concret. Es tracta de viatjar per la imaginació per descobrir els elements conceptuals que conformen la idea d’una Astúries de la ment.

Amb motiu de la mostra la Fundació editarà un catàleg amb textos de Borja Casani i Juan Bonilla, en el qual s’inclourà la sèrie completa de fotografies, així com un quadernet de dibuixos amb alguns dels esbossos preliminars realitzats per Chema Madoz durant la preparació de aquest projecte.

A la imatge, Sense títol de Chema Madoz.

