La Fundació Mapfre exposa els retrats de la seva col·lecció

La Fundació Mapfre, carrer Recoletos, 23 de Madrid, presenta del 22 de juny al 3 de setembre de 2017 l’exposició Retrats. Col·leccions Fundació Mapfre de fotografia. Aquesta mostra realitzada amb els fons de la col·lecció de fotografia de la Fundació fa un recorregut per la història de la fotografia prenent com a tema conductor el retrat, un dels gèneres més vigorosos de les belles arts, i pràctica medul·lar en la fotografia des dels seus inicis .

Fa nou anys, Fundació Mapfre va iniciar la seva col·lecció de fotografia que venia a unir-se a la ja consolidada de dibuixos. D’aquesta manera, completàvem el nostre propi projecte expositiu i contribuíamos al col·leccionisme institucional amb una proposta que consideràvem necessària i enriquidora dins el panorama cultural espanyol, parc en aquesta pràctica al voltant de la fotografia. La col·lecció i el programa d’exposicions segueixen una trajectòria propera en els seus continguts amb el propòsit de formar un projecte ampli que acosti la fotografia, medi natural de les arts visuals, a la societat.

La col·lecció se centra exclusivament en fotografia artística del segle XX, sobretot en la seva segona meitat i arriba fins als nostres dies. Té com un dels seus principals referents la tradició de la fotografia documental. És per tant una col·lecció jove que mostra l’obra dels qui, pel seu talent i creativitat, han escrit la història de la fotografia: Paul Strand, Lisette Model, Walker Evans o Robert Frank, però també la d’artistes en actiu considerats ja clàssics de nostre temps (Graciela Iturbide, Lee Friedlander, Nicholas Nixon …), així com la d’altres amb una trajectòria més recent que ja han assolit el reconeixement internacional per la maduresa i singularitat de les seves imatges (Fazal Sheikh, Dayanita Singh, Richard Learoyd , Bleda i Rosa …).

La primera adquisició va tenir lloc el 2007, la sèrie completa de les Germanes Brown de Nicholas Nixon, un bon començament que, d’alguna manera, afirmava el que anava a ser el futur de la col·lecció, una sèrie o un conjunt d’obres sòlid que ajudi a comprendre millor l’obra de cada artista que forma part de la mateixa. Això és avui dia complicat per la falta d’obra vintage de certs artistes en el mercat, però així i posseeix importants cossos d’obra d’alguns artistes com Graciela Iturbide o Paul Strand que passen àmpliament el centenar de fotografies, en altres casos, una sèrie completa o diverses obres de diferents sèries enriqueixen la visió sobre un artista determinat.

Les adquisicions es complementen amb encàrrecs a artistes que formen part del nostre programa expositiu als quals convidem a treballar al nostre país i que després s’incorporen a la col·lecció, com ha estat el cas d’Emmet Gowin, Vanessa Winship o Jitka Hanzlová.

Retrats mostra un tema inherent a la fotografia des del seu inici. Amb una visió molt àmplia del mateix no es limita al formal, pactat o d’estudi, que és el més recognoscible, sinó que s’inclouen els fugaços retrats de carrer on els personatges són aliens a la càmera com amb Helen Levitt o Joan Colom o com el retrat urbà de Diane Arbus o Alberto García Alix; els retrats d’estudi de Jitka Hanzlová o Anna Malagrida; els retrats que donen visibilitat a tota una comunitat com els de Paul Strand; els retrats compromesos amb una forta càrrega social de Fazal Sheikh o Cristina Garcia Rodero; els retrats íntims i familiars d’Emmet Gowin o Harry Callahan; o els autoretrats irònics de Lee Friedlander o els de Graciela Iturbide que reflecteixen les seves obsessions …

Els artistes presents a l’exposició són: Robert Adams, Diane Arbus, Harry Callahan, Joan Colom, Walker Evans, Robert Frank, Lee Friedlander, Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Emmet Gowin, John Gutmann, Jitka Hanzlová, Graciela Iturbide, Richard Learoyd, Helen Levitt, Anna Malagrida, Fernando Maquieira, Lisette Model, Fazal Sheikh, Dayanita Singh, Paul Strand i Garry Winogrand.

L’exposició s’organitza en tres seccions: “Ciutats”, “Comunitats” i “Artistes i models”. A través d’elles, i sense ambició de proposar una lectura històrica o enciclopèdica, la mostra es desplaça en el temps i en l’espai reconeixent influències i assenyalant significatius paral·lelismes entre artistes. Tot això transcorre en un arc cronològic de gairebé un segle, des del famosíssim retrat Dona cega de Paul Strand de 1916, una icona de la seva obra i de la història de la fotografia que va influir clarament a nombrosos fotògrafs, fins els monumentals retrats d’Agnés, de Richard Learoyd de 2013, obtingudes mitjançant una càmera fosca que transmeten aquesta herència del passat fruit de l’experimentació dels artistes actuals.

A la imatge, Walker Evans. “Rostres, Ciutat de Pennsilvània”, 1936. Col·leccions Fundació Mapfre © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art, Nova York.

