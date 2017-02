“Retorn a la Bellesa. Obres mestres de l’art italià d’entreguerres” a la Fundació MAPFRE

natàlia lloreta

“Amb les avantguardes, amb l’art més modern, sembla que s’havia perdut la idea de bellesa i s’havia substituït per la idea de llibertat. Després de la primera Guerra Mundial, hi ha un retorn a aquesta bellesa com a ideal. L’art torna a mirar la bellesa com el seu gran ideal”. D’aquesta manera, Pablo Jiménez Burillo, director de cultura de Fundación MAPFRE, resumeix l’essència d’aquesta exposició que es pot veure a la Sala Recoletos, 23 de Madrid del 22 de febrer al 4 de juny i que està composta per més de cent obres mestres de l’art italià d’entreguerres.

L’exposició s’articula entorn de set seccions. La primera és Metafísica del temps i de l’espai, i mostra obres de Giorgio de Chirico – objectes quotidians barrejats amb elements clàssics– i Carlo Carrà – natures mortes amb una interpretació́ metafísica i una composició́ d’objectes quotidians incoherents–. La segona és Evocacions d’allò antic i mostra els pintors del Novecento, moviment artístic fundat l’any 1922 que reivindicava un retorn a l’estil monumental del Renaixment –d’aquí el seu nom– i estava compost per Mario Sironi, Achille Funi, Leonardo Dudreville, Anselmo Bucci, Ubaldo Oppi, Piero Marussig i Gian Emilio Malerba, entre altres. La tercera secció de l’exposició es diu Retorn a la figura i posa de manifest la recerca dels gèneres tradicionals de la pintura, en especial, del retrat, que es converteix en el protagonista d’aquest període. Hi trobem obres d’Antonio Donghi, Ubaldo Oppi o Piero Marussig. L’interès i la representació del nu femení estan molt presents durant aquests anys, com s’observa a la secció El nu com a model, sent Felipe Casorati un dels seus principals representants. També els carrers, els edificis, les ciutats i la natura són temes recurrents d’aquest període i s’inclouen a la secció Paisatges. Són representacions pictòriques dels llocs on es desenvolupa la vida, rural o industrial, i transmeten una sensació d’inquietud i malenconia. El contrapunt d’aquests paisatges és precisament la secció La poesia dels objectes, una manifestació de la natura morta que domina a la perfecció Giorgio Morandi. Tanca l’exposició la secció Les edats de la vida que inclou temes com la maternitat, la vellesa i la infància. En destaca especialment el Retrat de Renato Gualino, de Felice Casorato, un homenatge als retrats italians del Renaixement.

L’exposició ha estat organitzada amb la col·laboració de Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, i compta amb préstecs de diverses col·leccions particulars i institucions internacionals.

A la imatge, “Venere addormentata” (Venus adormida) de Piero Marussig, 1924, provinent d’una col·lecció particular.

