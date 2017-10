La Fundació Joan Miró i l’Obra Social ”la Caixa” presenten la sisena edició del Premi Joan Miró

El guardó és un dels reconeixements artístics més importants del món, gràcies al prestigi de la institució impulsora, la Fundació Joan Miró. El Premi compta amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa”, que es fa càrrec de la dotació econòmica de 70.000 euros i de la producció de l’exposició monogràfica del guardonat, prevista per l’any 2018.

L’artista també rep un guardó concebut per André Ricard, inspirat en l’esperit i la identitat de Joan Miró i de la Fundació. Enguany se celebra la sisena edició d’aquest guardó bianual que anteriorment ha distingit Olafur Eliasson (2007), Pipilotti Rist (2009), Mona Hatoum (2011), Roni Horn (2013) i Ignasi Aballí (2015). El jurat del Premi Joan Miró 2017 està format per Iwona Blazwick, directora de la Whitechapel Gallery (Londres), Magnus af Petersens, director del Bonniers Konsthall (Estocolm), Alfred Pacquement, exdirector del Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou (París); Nimfa Bisbe, directora de les Col·leccions d’Art de la Fundació Bancària “la Caixa”, i per Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró (Barcelona).

Els membres del jurat, tots ells professionals de reconegut prestigi en el camp de l’art contemporani, han seleccionat el guanyador tot valorant-ne la innovació i la llibertat creativa, valors que també van caracteritzar l’obra de Joan Miró.

La presentació del Premi Joan Miró 2017 tindrà lloc l’11 d’octubre a les 10.30 h en el transcurs d’un acte privat amb atenció a mitjans que se celebrarà a la Fundació Joan Miró de Barcelona amb la presència de l’artista guardonat; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa” i Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró.

Etiquetes: Fundació Bancària ”la Caixa” · Fundació Joan Miró