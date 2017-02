La Fundació Cuixart ofereix un cap de setmana d’aprenentatge creatiu

La fundació Cuixart de Palafrugell, a la casa Museu del pintor Modest Cuixart, ofereix la formació artística MACRO durant el primer cap de setmana de març. MACRO són experiències de treball, relació i joc a través de l’art i l’art d’acció, que es concreta en un taller intensiu, conduït per Francesc Oui i Piròmana d’Argos, dos artistes d’acció amb trajectòria nacional i internacional reconeguda. MACRO està obert a tothom qui vulgui reconnectar-se amb el vessant més creatiu i explorar la dinàmica de les relacions socials.

En paraules dels organitzadors: “Durant un cap de setmana, convivim en grup de sis a vuit persones perquè tothom tingui espai per a crear, no crear, tenir iniciativa. Durant una MACRO, intentem que el temps deixi de funcionar com un amo. Respectem les nostres necessitats i allò que normalment no faríem mai per falta de temps o espai. Cada MACRO dóna aquest temps i aquest espai” Més informació a fundaciocuixart@gmail.com

