La Fundació Ankaria convoca el IV Premi al Millor Llibre d’Artista

La Fundació Ankaria convoca la quarta edició del Premi “La paraula pintada” al Millor Llibre d’Artista, amb el qual pretén fomentar i impulsar la producció d’aquest tipus de peces entre la comunitat creativa.

A la convocatòria, les bases es troben publicades al web de la Fundació Ankaria, podran participar artistes o col·lectius sense cap tipus de restricció per nacionalitat o edat, que només podran presentar una obra de tema lliure sense limitació de mida o format, sempre que respongui als cànons del llibre d’artista – llibre objecte. Aquest format permet, a més, una gran varietat de propostes tant artístiques com tecnològiques, que evolucionen cada any.

El termini d’admissió acaba el 30 de juny de 2017. La Fundació Ankaria concedirà dos premis consistents en la compra d’obra per a la seva inclusió en l’exposició. El primer per un import màxim de 2.000 euros, i el segon de 1.000 euros. El jurat estarà compost pel patronat de la Fundació Ankaria.

El projecte guanyador de la present edició, igual com va passar amb els guardonats en les convocatòries precedents, passarà a formar part de l’exposició “La Paraula Pintada”, que continua la seva itinerància per Espanya. En ella, es poden trobar els treballs dels artistes que s’han alçat amb el premi fins al moment: Javier Pividal (2014), Shirin Salehi (2015) i Daniel Verbis (2016), al costat de les peces de figures consagrades que constitueixen el cos central de la mostra. Entre aquestes últimes, destaquen obres de Joan Miró, Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo, Antonio Saura o Josep Guinovart.

La Fundació Ankaria sorgeix el 2009 com a iniciativa de l’empresari i col·leccionista d’art Javier Rosón, amb el propòsit d’esdevenir una plataforma de pensament i activitats dins dels camps rellevants en el moment actual: d’una banda, la reflexió al voltant de la política i la seva influència determinant en el conjunt d’àrees que conformen la societat, i de l’altra, la promoció de la cultura en general, i en particular de l’art contemporani, com a manifestació i mesura del grau de sensibilitat, civilització i desenvolupament de les societats.

A la imatge, “Saudade Rota” de Virginia Paricio.

