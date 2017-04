La Fundació Ankaria busca a Roma nous talents per PHotoEspaña

La Fundació Ankaria, amb la col·laboració de PHotoEspaña (PHE), Festival internacional de fotografia i arts visuals, i l’Acadèmia d’Espanya a Roma, s’ha proposat servir de suport a nous fotògrafs emergents i amb aquesta intenció ha organitzat un visionat de treballs a Roma. La cita és els dies 5 i 6 de maig a l’Acadèmia d’Espanya. Allà, es dona la possibilitat, a 15 fotògrafs residents a Roma, de mostrar el seu treball a un grup d’experts i gestors en el camp de la difusió artística.

Els autors seleccionats després del visionat dels treballs podran participar a la Semana Descubrimientos PHE, una trobada professional que tindrà lloc a l’escola internacional PIC.A, i que se celebrarà del 29 de maig al 2 de juny de 2017, coincidint amb la inauguració oficial de PHotoEspaña. Durant tres jornades, cada fotògraf tindrà set cites individuals amb experts i podrà gaudir del programa de seminaris i activitats relacionades amb el festival. L’organització es farà càrrec del viatge, l’allotjament i la matrícula.

Aquest equip encarregat de realitzar el visionat dels treballs està composat per diversos professionals, entre els quals, Claude Bussac, directora de La Fàbrica; Isabel Elorrieta, directora Fundació Ankaria; Ramón Gonzalez Marazuela, comissari independent, i José María Luna, director de l’Agència Pública per a la Gestió de la Casa Natal de Picasso i altres equipaments museístics i culturals de l’Ajuntament de Màlaga.

El visionat de portfolis és un programa de caràcter formatiu promogut per la Fundació Ankaria en col·laboració amb PHotoEspaña i dissenyat per a aquells fotògrafs que estiguin desenvolupant un nou treball i que busquin conèixer diferents perspectives professionals per tal de millorar la seva presentació al mercat i donar visibilitat a la seva obra.

El de Roma és el tercer visionat que organitzen la Fundació Ankaria i PHotoEspaña. En els últims dos anys, s’han dut a terme programes de característiques similars a Tànger i Porto.

Etiquetes: Claude Bussac · Fundació Ankaria · Isabel Elorrieta · PHotoEspaña