La frescor de Berta Llonch arriba a la Galeria Échale Guindas

La Galeria Échale Guindas, c/Pelayo 47 de Madrid, presenta a partir del 29 de juny Cha, Cha, Chá de Berta Llonch (Cadis, 1983).

Com explica la mateixa artista “L’aigua s’ha convertit des de fa anys en eina indispensable en la meva obra. Busco la frescor i la personalitat en cada un dels materials i tècniques que utilitzo. Que la pintura es comporti com a pintura, el paper com paper i l’aigua com a aigua.

Respectar cada gest fortuït o dirigit i buscar el atractiu en cada procés, ja que totes les accions tenen el seu moment, intenció i importància en el resultat final d’una obra.

Llançar-me sense previ encaix al suport, aprofitant aquesta llibertat que em permet un espai en blanc, construint a força de taques una imatge, de manera que cada pinzellada sigui única i cada obra irrepetible. Totes les obres les desenvolupament de cap per avall de manera que el dibuix es centra en el senzill gaudi d’abstreure formes i treballar la llum. Dibuixar sense preocupar-me pel dibuix.

El 2013 publico el meu primer àlbum il·lustrat i treballo en una sèrie d’obres a les que anomeno “petites”. Trobo llavors en la il·lustració altre mitjà d’expressió amb diferents possibilitats a la pintura. És llavors quan la meva carrera se centra en els dos camps i trobada a ambdues un equilibri perfecte a les meves necessitats creatives i artístiques.

La meva última mostra individual va ser al juny de 2016 amb el títol “Construccions en estat líquid” a la Casa d’Iberoamèrica a Cadis. Durant els últims anys he participat en diverses mostres col·lectives: al Museu ABC de dibuix, a la galeria Wabi-Sabi de Sevilla, a la Galeria Imprevisual de València i en esdeveniments artístics com la Fira Nacional d’Artistes Cultur3Club de Gijón, l’Affordable Art fair de 2013, a Battersea, Londres.

L’any 2014 vaig treballar al mural de 15 per 3 metres que avui es pot veure a l’Església de Sant Severiano, a Cadis. Actualment tinc l’estudi a Madrid, on compagino el desenvolupament i evolució de la meva obra personal amb treballs per encàrrec relacionats amb la pintura, la il·lustració i la pintura mural.”

A la imatge, obra de Berta Llonch.

Etiquetes: Berta Llonch · Galeria Échale Guindas