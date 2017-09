“La fràgil bellesa” de Gabriel Moreno a la Galeria Pepita Lumier

Galeria Pepita Lumier inaugura el 15 de setembre a les 20 h. La fràgil bellesa de Gabriel Moreno, que es romandrà oberta fins al 21 d’octubre.

“L’obra per a aquesta exposició neix d’una hipersensibilitat a aquesta dona, figura femenina, on tancament seva essència cuidant l’estètica. Aquest treball en realitat ve de l’estómac, necessitat per canalitzar una obsessió, és una manera de ser un Jean Baptiste Grenouille “civilitzat” (El Perfum de Patrick Süskind), només així puc exorcitzar les meves emocions i passions. La bellesa d’aquesta dona que és diferent, que captiva lentament perquè vela i revela, que no només agrada, sinó que encobreix una part de misteri salvatge i d’agressivitat continguda. Bellesa, delicadesa o força, així com la sensualitat són un valor en si mateix, un llenç en blanc en el qual hi caben tots els universos tant sensorials com intel·lectuals. Les imatges i idees necessiten contrast; en dibuix, els blancs i negres creen llums i ombres; en la meva obra busco també aquest contrast entre el concepte i la contradicció estètica. El contrast és tant estètic com de concepte, és un caramel que quan arribes al seu interior pica o amaga un gust amarg.”, explica Gabriel Moreno.

