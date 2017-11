La fotografia i l’espai públic a l’Arts Santa Mònica

annaïs miró

Del 9 de novembre de 2017 al 21 de gener de 2018, l’Arts Santa Mònica, a La Rambla, 7, de Barcelona, acull l’exposició Fotografies com a espai públic, la col·lecció nacional de fotografies de la Generalitat de Catalunya. L’exposició Fotografies com espai públic respon a dos objectius fonamentals. D’una banda, dóna a conèixer les obres que en els darrers tres anys han passat a formar part de la Col·lecció Nacional de Fotografia de la Generalitat de Catalunya i que actualment es troben conservades a diverses institucions: el MNAC, el MACBA, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i l’Arxiu Nacional de Catalunya. I, de l’altra, proposa una reflexió sobre l’experiència que posa en joc la fotografia entesa com a conjunt de pràctiques i llenguatges que conformen un espai en el qual tothom participa de diferents maneres. La Col·lecció Nacional de Fotografia fou creada l’any 2014 per iniciativa del Pla Nacional de Fotografia, amb l’objectiu principal d’assegurar que les expressions fotogràfiques d’autor més significatives a Catalunya estiguin presents, protegides i valorades. Durant el 2015, el 2016 i el 2017 s’ha adquirit un total de 881 obres de 45 autors, de les quals a l’exposició Fotografies com a espai públic es presenta el treball dut a terme per 19 autors amb fotografies i projectes, les cronologies dels quals abracen des del 1959 (amb diverses fotografies de Francisco Ontañón) fins al 2013 (Werker Collective, Aleix Plademunt, Jordi Guillumet-Mònica Roselló i Tanit Plana-Laia Ramos).

