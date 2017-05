La fotografia digital de Wenjun Fu al Museu Europeu d’Art Modern

annaïs miró

Només del 5 al 7 de maig de 2017, al Museu Europeu d’Art Modern, al carrer de la Barra de Ferro 5, de Barcelona, l’escpectador podrà gaudir de les vint peces úniques de fotografia digital pictòrica de l’artista conceptual Wenjun Fu, que integra la tradició amb les últimes tendències de la tecnologia de la fotografia. L’exposició comissariada per Francesco Saverio Russo, mostrarà sota el títol: Introspección del Alma – Expresión Artística en la Fotografía Digital Pictórica de Wenjun Fu, 20 obres en l’estil únic de “fotografia de pintura digital” desenvolupat pel propi artista, en què s’inclouen les sèries A Wind from Yesterday, Digital Painting Abstraction, No Realms, i Goldbach’s Conjecture. Amb aquestes obres creades al llarg dels darrers vuit anys, el Museu Europeu d’Art Modern de Barcelona acull la primera exposició de l’artista xinès a Espanya, després de la seva exhibició individual al Museu Nacional d’Art de Xina (Beijing) el passat mes de març. L’artista crea a través de la fotografia, les instal·lacions, la escultura i la pintura a l’oli, i ha desenvolupat el concepte de “fotografia digital abstracta de la pintura”. Internacionalment és especialment conegut per la seva fotografia conceptual. Compta amb rellevants guardons com ara el primer premi d’or amb motiu de la Biennal Internacional d’Art contemporani d’Argentina, el premi al “millor artista mundial” en l’àmbit de la Gran Exposició Universal Tour Eiffel o el premi “Lorenzo il Magnifico” de la italiana Biennale di Firenze. Algunes de les seves obres han estat adquirides pel National Art Museum of China, Today Art Museum, the Old Summer Palace Museum, Tokyo Metropolitan Art Museum, Kennedy Family, World Council of Peoples for the United Nations, Société Nationale des Beaux Arts of France, Egypt Ahmed Shawki Museum entre altres organitzacions i col·leccionistes. Wenjun Fu, nascut a l’any 1955, es va graduar a l’Institut de Belles Arts de Sichuan, Xina. Les seves obres encarnen els seus pensaments i reflexions sobre molts temes relacionats amb la història, la cultura i la humanitat d’Orient i Occident, en les que inclou la relació entre les diferents cultures a l’era de la globalització, el patrimoni de la cultura tradicional xinesa a una societat en ràpida evolució, la industrialització i la urbanització a les ciutats xineses.

Etiquetes: fotografia digital · Museu Europeu d'Art Modern · Wenjun Fu