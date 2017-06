La fotografia de Larry Paul Scott a Les Bernardes

La Casa de Cultura Les Bernardes (c/ Major, 172) de Salt acull l’exposició Microvisions in a Macroworld. Seeing within the Gaps de Larry Paul Scott, del 10 de juny al 28 de juliol.

Amb paraules dels seus comissaris, Laura Cornejo i Pere Parramon, “en la fotografia de Larry Paul Scott hi ha molt d’invisible. La mirada poètica amb què el fotògraf crea les seves imatges oscil·la entre els passatges i les escletxes del sentit, entre l’alteració de la realitat i la imaginació d’allò real. L’artista, com un flâneur armat de càmera fotogràfica, es mimetitza en la gran ciutat, en els subjectes i objectes retratats, en la intimitat dels espais interiors; un col·leccionista de fragments de memòria, de moments fugissers i efímers com ho són tots els desitjos. Amb una retòrica visual continguda en la seva mirada interior, el fotògraf construeix, més que històries, presències; una suite de micro-visions que exposen les paradoxes i fluctuacions del món. Scott aborda la fotografia com un fet vital on oblidar la convenció, la fama i la raó, situant-se als marges de l’imaginari fotogràfic i deconstruint les formes visuals. És per això que les fotografies de Larry Paul Scott fascinen:representen quelcom d’ambigu i inesperat, en el sentit que un lloc, un cos, una mirada, semblen revelar-se per primer cop, i de sobte, en mirar-les, s’hi reconeix una veritat”.

L’exposició s’inaugura el 10 de juny a les 7 de la tarda.

