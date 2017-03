La fotografia de Carl Vanassche a la Galeria MUTUO

annaïs miró

Del 20 d’abril al 13 de maig de 2017, la Galeria MUTUO de Barcelona, al carrer Méndez Núñez, 7, acollirà l’exposició El Argumento a partir del Movimiento del fotògraf Carl Vanassche. El motiu principal del treball de l’artista és l’arquitectura abstracta, la fotografia cinètica i la fotografia de nus. Una de les claus del seu treball fotogràfic és el moviment i com acapatar-lo a través de la lent de la càmera. Quan era un jove estudiant, Vanassche va quedar impressionat llegint que Déu podia definir-se com el Primer Motor i d’aquí el títol d’aquesta exposició.

Les persones que veiem a les fotografies no només estan movent-se, sinó que també ballen i nosaltres els observem des d’una distància. No les reconeixem, no podem sentir la música o conèixer les seves històries. No sabem per què s’estan movent. No tenim ni idea sobre què va passar abans o què passarà després. No hi ha cap argument que nosaltres en poguem conèixer. L’únic que podem veure-hi és un flaix de la seva existència, en el temps i en l’espai. L’Emoció a partir del Moviment.

