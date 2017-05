La fotografia de 7 joves autors surt al carrer

La Costa de Moyano de Madrid acull del 16 al 31 de maig la mostra col·lectiva Quotidià gràcies al EFTI Centre Internacional de Fotografia i Cinema.

Aquesta exposició col·lectiva innovadora està formada per obra fotogràfica de 7 autors -Fabio Cunha, Laura San Segundo, Antonia Moreno, Lorena Ruiz Pellicero, Roberto Joele i Giulia Diddi- i traspassa els entorns clàssics d’exhibició, de les galeries d’art aquesta exposició salta a terra del carrer, l’art camina amb els vianants.

L’objectiu d’aquesta exposició comissariada per l’escola EFTI, és doble. D’una banda busquem visibilitzar l’avantguarda i la bona salut en què es troba la fotografia de les noves generacions i d’altra banda delectar el transeünt amb imatges que li puguin suggerir i inspirar mentre camina pel carrer.

La mostra s’acosta a la quotidianitat. Històries reals o fictícies, versemblants o impossibles. El quotidià transita per impredictibles històries que només a través de la mirada curiosa som capaços de veure. Amb ella vam descobrir personatges èpics les aventures retraten un món on el matís i els petits detalls revelen una realitat excepcional. Una realitat que campa amb les seves pròpies lleis no escrites però comprensible per a qui vulgui aventurar-se a mirar.

Aquesta exposició fotogràfica busca la mateixa complicitat que escriptors com Cortazar demanen als seus lectors, per adentrarlos en el fantàstic de la quotidianitat. Cada dia recorrem camins, vivim situacions i contextos rutinaris que creiem conèixer, però és la manera en què ho fem el que condiciona que descobrim l’extraordinari. Els 6 joves fotògrafs, que aquí presentem, disparen imatges convençuts que alguna cosa excepcional amaguen els seus personatges, descobrir-lo amb ells depèn de la teva curiositat.

Fabio Cunha ens trasllada amb el seu treball a les paradoxes visuals després de la bombolla immobiliària, de la mateixa manera que Giulia Diddi inspirada per un somni revelador deslliga un univers surrealista i visionari a través del simbolisme de la realitat que ella tracta de desxifrar. Amb Laura San Segundo caminem per ciutats asiàtiques visibilitzant el ignorat de l’espai urbà i desafiant les lleis de la visió del turista. Mentre Antonia Moreno ens permet acompanyar-lo en el seu afany per prendre distància d’una cosa tan quotidià com la família, per així comprendre-des de l’admiració. Lorena Ruiz Pellicero diu que mentre recorre els carrers imagina que les persones s’han quedat tan quietes que han acabat per convertir-se en objectes, uns objectes que poden pensar i decidir què ser. Però altres vegades aquestes persones són de carn i ossos, com ens mostra Roberto Joele a través de les històries personals d’emigrants d’altres països que ens expliquen les seves desapercebudes històries dins de la cultura de la globalització, a la recerca de la identitat personal.

A la imatge, fotografies presents a la mostra “Quotidià” a la Costa de Moyano de Madrid.

