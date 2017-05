La fotografia d’Alex Llovet a La Carbonería

annaïs miró

Del 25 de maig al 16 de juny de 2017, l’espai cultural La Carbonería, a la Plaza San Pedro, 3, d’Osca, acull l’exposició Faraway So Close del fotògraf Alex Llovet. La mostra se suma al Festival BFoto en la seva quarta edició. Alex Llovet (Barcelona, 1974) exposa el dietari d’un viatge en què mira de cohesionar els rols de pare i de fill a través de la fotografia a la recerca de la seva pròpia identitat. El setembre de 2009 Llovet es converteix en pare. Sense tenir ni idea del que significaria, veu com la seva dona porta al món la seva primera filla. Un amor profund cap a la petita inunda la seva vida. Com més intensa és la llum, més fosques són les ombres que projecta, i la paternitat el retorna amb força a episodis foscos de la seva pròpia infantesa.. No es pot ser pare sense tornar a ser fill. Cinc anys més tard, cohesiona aquests dos papers a través de l’art de la fotografia: s’endinsa en el bosc, de vegades sol, de vegades amb la seva filla, perquè allà és on vibren els seus records, i on ressonen realitats tan llunyanes en el temps i en l’espai, com properes emocionalment. I aquest exercici transcorre inevitablement en la frontera entre la realitat i la ficció (igual que les seves imatges, algunes “trobades” i d’altres “escenificades”), perquè la memòria és tan capriciosa com esmunyedissa i el pas dels anys empeny les veritats cap a l’oblit i potencia la imaginació.

