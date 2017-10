La fotògrafa Maria Contreras Coll posa rostre als refugiats

L’Espai de fotografia Francesc Català-Roca, carrer de Llança 21, presenta a prtir del 24 d’octubre l’exposició We keep waiting, de la fotògrafa Maria Contreras Coll, guanyadora de la beca Clic de Fotoperiodisme Jove (2017), i inclosa dins el DOCfield>17 Fotografia documental Barcelona.

Una exposició de la fotoperiodista Maria Contreras Coll que ens aproparà, des d’una mirada íntima, a la situació de milers de refugiats obligats a creuar el Mediterrani des de Síria.

Per realitzar aquest treball, Maria Contreras Coll (Barcelona, 1991) ha viatjat fins a Síria per documentar la situació de milers de migrants que s’han vist forçats a abandonar els seus països d’origen per guerres, persecucions i/o violència. Allunyant-se de les fotografies mediàtiques que estem acostumats a veure, «We Keep Waiting» pretén posar cara a aquestes persones des d’un punt de vista íntim, mostrant les diferents situacions a les que s’han hagut d’afrontar des de l’inici dels seus camins fins al final.

A la imatge, fotografia de Maria Contreras Coll.

