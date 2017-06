La fotògrafa de la dansa Francette Levieux al Palau Robert

annaïs miró

Del 13 de juny al 2 de juliol, el Jardí del Palau Robert, al Passeig de Gràcia, 107, de Barcelona, acull l’exposició Béjart fête Maurice, dins el Festival de Perelada. La fotògrafa de dansa Francette Levieux hi presenta un recull de fotografies inèdites de la companyia suïssa Béjart Ballet Lausanne, que actua enguany al Festival de Peralada. El Festival de Peralada ha volgut, amb aquesta exposició, retre homenatge a la companyia Béjart Ballet Lausanne pel 30 aniversari de la seva formació com a companyia i pels deu anys de la mort del gran coreògraf Maurice Béjart i de la direcció artística de Gil Roman. El Béjart Ballet Lausanne, companyia que manté viu el llegat del seu mestre, inaugurarà el 6 de juliol el Festival de Peralada amb l’espectacle creat per homenatjar el seu mestre Maurice Béjart, posant un cop més de manifest la seva passió per la dansa. Francette Levieux ha copsat l’emoció, la tècnica i el talent del Béjart Ballet Lausanne, amb qui va debutar a Avinyó el 1968 amb “Les Ballets du 20ème siècle de Maurice Béjart”, esdevenint un testimoni essencial de la seva història. Tot i estar contractada durant anys com a fotògrafa oficial de l’Òpera de París, va restar sempre fidel a la companyia. Francette Levieux ha dedicat tota la vida a fotografiar la dansa i ha conegut els ballarins i els coreògrafs més importants d’aquest segle. Ha sabut copsar tots els moments de la dansa, les mirades, els gestos, els instants de fragilitat, però també les grans oscil·lacions en què el ballarí enalteix el seu art, i acumula milers d’imatges dipositades en arxius en blanc i negre. També ha publicat diverses obres sobre la dansa i ha participat en diverses exposicions.

