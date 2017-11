La Fira Fama, del 28 de febrer al 4 de març del 2018

La Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona (FAMA) arriba a la seva quarta edició convertida en una excel·lent plataforma d’art i en cita obligada per a antiquaris, galeristes i professionals del sector. Les tres darreres convocatòries han estat un èxit i han constatat la bona acollida d’ençà que es va recuperar. Així doncs, en aquesta ocasió a banda de comptar amb l’assistència dels galeristes més importants de l’Estat, un dels altres objectius és potenciar les activitats paral·leles per dotar de més valor al certamen.

En concret, en aquesta quarta edició es presentarà el llibre “Patrimoni i Memòria” de l’artista Joan Pere Viladecans. En aquest obra, Viladecans mostra el seu procés creatiu que arranca el 2007 amb diferents pintures algunes de les quals les ha fet expressament per aquest llibre. Una de les altres activitats destacades serà la conferència del prestigiós historiador portuguès, Luís Filipe Thomaz , que se centrarà en la cartografia de l’època dels descobriments. L’era més fascinant de la història de la humanitat, l’Era dels Descobriments, entre els segles XV i XVI, va tenir com a protagonista a la península Ibèrica. Els atles més interessants que es conserven d’aquest període, lligats a Portugal, reflecteixen l’extraordinària eclosió dels coneixements geogràfics i antropològics, il·lustrats exòticament amb luxoses i exuberants pintures: l’Atles Miller (1519), l’Atles Vallard (1547) i l’Atlas Universal de Fernão Vaz Dourado (1571).

La fira se celebrarà del 28 de febrer al 4 de març a les Reials Drassanes que tornaran a acollir prop d’un miler de peces de mobiliari, pintura, escultura, joieria i ceràmica que presentaran els trenta expositors que es preveu que assistiran a FAMA. En aquest sentit, la directora de la fira, Macarena Masip, ha destacat que “l’increment de vendes ha anat creixent any rere any, especialment en la darrera edició que van tenir un augment prop del 30% en respecte al 2016.”

Entre els expositors que repeteixen any rere any a FAMA destaquen Lorenart, Gothsland, Art Petritxol, Vendome, David Cervelló o Clavell & Morgades, entre altres.

La mostra, organitzada per Vima Events amb la col·laboració del Gremi d’Antiquaris de Catalunya, ocuparà uns 2000 m2 i va dirigida a un públic heterogeni: des dels principals col·leccionistes de tot Espanya i Europa, fins a gent sense possibilitats d’adquirir grans peces però amb interès per conèixer-les i valorar-les, passant per gent jove atreta per l’art i les antiguitats.

La fira ha estat un èxit en les tres darreres edicions amb més de 7.000 visitants que han pogut gaudir de noms com Pablo Picasso, Joan Miró, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Modest Urgell, Joaquim Torres Garcia, Antoni Tàpies, Jaume Plensa, o Miquel Barceló així com un mirall de l’època de Lluís XIV que és considerat com un dels millors miralls francesos d’aquest període o sis pintures d’escola mallorquina del segle XVIII, amb escenes de la Bíblia i un estat de conservació excepcional entre altres peces.

