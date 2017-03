La Fira d’Art Modern i Antic incrementa les vendes en un 35%

La Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona (FAMA) ha tancat les portes de la seva tercera edició amb un èxit tant de vendes com de visites. La mostra ha incrementat la venda d’obres d’art en un 35% respecte a l’any passat constatant el bon moment que viu el sector i consolidant FAMA com una cita obligada per a galeristes, antiquaris, professionals i públic en general. La Generalitat de Catalunya també ha adquirit dues obres a FAMA, per on ha passat més de 7.000 persones.

La pintura, les joies modernistes i els gravats han estat les peces que han despertat més interès a la mostra on una galeria d’art internacional ha adquirit un Miró que es podrà veure a una de les fires més importants d’art: la TEFAF de Maastricht. Una polsera modernista dels anys 30 valorada en 20.000 euros de Joyas Antiguas Sardinero, una vaixella limoges 1920 de porcellana de cobalt, diversos gravats de la galeria alemanya Kotobuki, un paper de Jaume Plensa de l’any 2000 de prop de 12.000 euros o el quadríptic “Catalan X-Perience” de Xema Armenter, de la galeria ArtEsArte són algunes de les altres obres que els amants de l’art han comprat.

D’altra banda, la Generalitat ha adquirit una pintura de Sant Antoni Abat, del pintor de Tàrrega, Ramon de Mur, declarada Bé d’Interès Cultural de Palau Antiguitats valorada en 50.000 euros o una torxa de les Olimpíades del 92, que serà exposada al Museu d’Història de Catalunya.

La fira, organitzada per Vima Events amb la col·laboració del Gremi d’Antiquaris de Catalunya ha aconseguit mantenir la seva essència acostant el món de l’art a tots els públics: des dels principals col·leccionistes de tot Espanya i Europa, fins a gent amb interès per conèixer-les i valorar-les, passant per joves atrets per l’art i les antiguitats. Segons ha explicat la directora de la fira, Macarena Masip, “estem molt satisfets, hem aconseguit un dels objectius que ens vam posar al principi: acostar l’art a tots els públics. No només per les activitats que realitzem durant la fira sinó per la facilitat dels expositors d’acostar l’art modern i antic als visitants”.

La Fira ha comptat enguany amb la presència de trenta expositors entre els quals destaquen Clavell&Morgades i Palau Antiguitats, l’alemanya Kotobuki, les galeries especialitzades en art del segle XIX i XX com són Art Petritxol, Gothsland i Jordi Pascual, la joieria del segle XIX de Vendôme de Madrid o els llibres i còdexs antics del prestigiós editor Manuel Moleiro, entre d’altres.

La mostra, d’uns 2.000m2, s’ha complementat amb diferents activitats culturals que han convidat a la reflexió com el taller “Sentiràs la Fusta”, realitzat per l’Associació per a l’Estudi del Moble basada en experiències amb els cinc sentits, o la conferència que ha impartit la catedràtica Rosa Alcoy sobre “El Saltiri anglo-català i la il·lustració àulica a la Barcelona de Ferrer Bassa”.

Etiquetes: Fira FAMA 2017 · Macarena Massip · Vima