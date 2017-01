La fira d’art emergent Hybrid presenta el “Projecte Quimera”

La fira internacional d’art emergent Hybrid presenta el Projecte Quimera: una iniciativa col·laborativa entre sis projectes / espais d’art híbrids de Madrid que ocuparan tres habitacions de l’hotel Petit Palace Santa Bàrbara.

L’equip curatorial de la fira ha escollit sis projectes artístics de tall híbrid que treballaran en parelles per intervenir una ala de l’hotel Petit Palace Santa Bàrbara on es realitzarà Hybrid del 24 al 26 de febrer.

El punt de partida temàtic ve definit per la naturalesa mateixa d’aquest projecte multipolar. La instal·lació final reflexionarà sobre les hibridacions i sobre les virtuts d’exposar en espais d’exhibició no tradicionals, però no només. El Projecte Quimera és un animal híbrid i la seva temàtica també la defineix el seu altre significat: quimera com allò que es proposa a la imaginació com a veritable, sense ser-ho. El projecte reflexiona sobre les promeses de l’art, sobre els problemes de l’emergència artística o sobre l’engany des d’un punt de vista més filosòfic.

Des d’aquest obert punt de partida temàtic dels comissaris i artistes dels espais escollits tindran via lliure per parlar, crear i sorprendre.

Etiquetes: Hybrid · Projecte Quimera