La Fira Brafa bat rècords en la seva edició del 2017

La prestigiosa fira d’art de Brussel·les, BRAFA, va tancar les seves portes el diumenge 29 de gener batent un nou rècord d’assistència amb un total de 61.250 visitants rebuts. La pròxima edició se celebrarà del 27 de gener al 4 febrer del 2018.

«Estem molt complaguts amb aquest nou augment», va assenyalar Harold T’Kint de Roodenbeke, President de Brafa. «Encara que no em cansi de repetir que batre un rècord d’assistència en cada edició no constitueix un objectiu en si mateix, aquest constant augment demostra que el nostre esdeveniment resulta cada vegada més atractiu, i que la nostra voluntat d’obertura a tots els públics està donant els seus fruits. En el fons m’esperava que revessarem aquest any aquest llistó simbòlic dels 60.000 visitants. Aquesta nova fita ve sens dubte a reforçar el lloc privilegiat que ocupa BRAFA entre les principals fires d’art europees».

L’opinió generalitzada dels 132 marxants d’art procedents de 16 països que han participat en aquesta edició del 2017 és que aquest increment del públic s’ha notat particularment entre els visitants estrangers: no només procedents de França, Països Baixos, Alemanya o el Gran Ducat de Luxemburg, sinó també de països com Suïssa, Gran Bretanya i fins i tot Rússia, des d’on s’han desplaçat diversos compradors importants.

En paraules de Harold T’Kint de Roodenbeke: «portem diversos anys realitzant considerables esforços de promoció en aquests diferents països, i sembla que aquesta política a llarg termini es veu ara recompensada. Un cop ben encaminats, no pensem desistir en el nostre afany, perquè som conscients que encara queda un gran potencial per explorar».

Les vendes, per la seva banda, també han estat superiors a les de l’any passat. «Molts col·legues m’han fet saber que han aconseguit un excel·lent volum de vendes, a més de nombrosos clients nous. Crec que el context ens està sent propici, perquè es nota que als clients els ve de gust donar-se un capritx alhora que diversifiquen el seu patrimoni amb l’adquisició d’una bella obra d’art. La bellesa pot ser una aliada de les finances!». En conclusió: «Tots els marxants que han preparat específicament la seva participació en BRAFA han vist els seus esforços coronats per l’èxit. El col·leccionista actual cada vegada busca més les obres rares o rarament exposades. És un repte per a tots els marxants, però també és la mateixa essència de la nostra professió!».







Etiquetes: Fira Brafa 2017