La filosofia del sol de Nicolas Grospierre a l’Alarcón Criado

Del 29 de setembre al 18 de novembre de 2017, la Galeria Alarcón Criado, al carrer Velarde, 9, de Sevilla, acull l’exposició Heliosophia de l’artista polac Nicolas Grospierre. Els mites clàssics solen proporcionar relats concrets per fer més comprensible la relació de l’home amb el món que l’envolta. Ressons de l’episodi mitològic d’Heli poden trobar-se en la darrera exposició de Nicolas Grospierre. Formada per dues sèries diferents però fortament imbricades, Heliosophia presenta obres que plantegen una relación ambigua amb el sol (la llum en general), com una font capaç de generar imatge, però també com un agent destructiu. El primer grup d’obres, Heliographia, són composicions geomètriques abstractes realitzades sobre grans superfícies de vellut. El que podria semblar una pintura és l’acció directa del sol durant diversos mesos alterant el ton monocrom del vellut. La segona sèrie d’obres, Heliòpolis, és un conjunt de fotografies d’edificis modernistes de diferents parts del món, amb el denominador comú que tots han estat destruïts. Aquestes fotografies pertanyen al famós arxiu “Modern Forms” que l’artista va realitzant des de fa quasi dues dècades i que recentment va ser publicat per la prestigiosa editorial Prestel.

