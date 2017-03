La Filmoteca recorda la conquesta de Hollywood de l’actor murcià José Crespo

Diferents espais de la Filmoteca de la Regió de Múrcia exhibeixen fotografies, material de diaris i també objectes personals de l’actor murcià José Crespo (1900-1997), de qui enguany es compleix el vintè aniversari de la seva mort. Segons ha recordat la directora general de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts (ICA), Marta López-Briones, “Crespo va arribar a Hollywood a finals dels anys vint i es va convertir en un dels primers galants llatins que van aconseguir treballar i ser reconeguts a la meca del cinema “. Per això, ha explicat, “a més del cicle que s’està programant amb algunes de les seves millors produccions, s’ha preparat aquesta mostra que conté el reflex d’una vida dedicada al cinema, al teatre i a altres mitjans, com la ràdio”.

L’exposició està configurada per diversos els panells que recorren fotogràficament tota la seva trajectòria, des que va marxar de Múrcia amb 18 anys, l’any 1918, per anar primer a Madrid i fer el salt, després, el 1926, cap als EUA. Es reuneixen a la Filmoteca imatges de la seva estada a Mèxic, la seva etapa espanyola i també de quan va començar a ser conegut com ‘el Valentino Espanyol’.

També es mostra tota l’hemeroteca de l’actor recopilada per ell mateix i en la qual es narra la seva història a través de la premsa americana: fotografies dedicades, la seva relació amb la ràdio, les crítiques a les seves interpretacions en teatre i cinema, la seva participació en la creació del teatre Espanyol de Nova York i altres moments importants.

L’exposició es pot veure fins el mes d’abril i es complementa amb la projecció d’un cicle de pel·lícules de l’actor.

