“La fi és el principi” al Museu Darder i Desenterrant el silenci al Museu Arqueològic

La sala d’exposicions del Museu Darder presenta del 14 de gener fins al 2 d’abril del 2017, La fi és el principi. Pràctiques funeràries a la Catalunya prehistòrica. Exposició itinerant produïda per Arqueoxarxa on es presenta una síntesi de les pràctiques funeràries a la prehistòria, a partir de la mostra de més de 300 objectes de 20 museus catalans, entre els quals objectes de la col·lecció del Museu Arqueològic de Banyoles. Aquesta exposició vol ser una via d’aproximació al nostre passat a través de la rica cultura material que ha perviscut de la prehistòria a Catalunya: l’arqueologia de la mort. Organitza el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Arqueoxarxa, Generalitat de Catalunya, Museus de Banyoles i Ajuntament de Banyoles amb el suport de la Diputació de Girona.

Del 14 al 22 de gener del 2017, el Museu Arqueològic de Banyoles presenta Més animal. Concurs de dibuixos per Sant Antoni Abat organitzat pel Club Hípic Comarca Pla de l’Estany, Museus de Banyoles i Ajuntament de Banyoles.

Del 21 de gener al 26 de març del 2017, la sala del Museu Arqueològic exposa Desenterrant el silenci. Antoni Benaiges, un mestre de la República, en una fossa comuna de Burgos. La mostra fotogràfica de Sergi Bernal se centra en l’afusellament del professor català Antoni Benaiges. L’exposició presenta una trentena de fotografies en blanc i negre, de diferents formats, que reconstrueixen la història del mestre a partir de l’exhumació, l’estiu del 2010, de la fossa de La Pedraja, on va ser enterrat amb altres 103 persones afusellades pel bàndol feixista.

