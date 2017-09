La Festa del Vidre Artesà arriba a la seva quarta edició

annaïs miró

Del 30 de setembre a l’1 d’octubre de 2017, la IV edició de La Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum, oferirà més de 50 activitats per a tota la família. Entre la cinquantena d’activitats programades per al cap de setmana destaquen les demostracions en viu de vidre bufat a càrrec de destacats mestres vidriers de l’Estat (Igor Obeso, de Guipúscoa; Diego Rodríguez, de Segòvia; Ferran Collado, de Barcelona, i Paco Ramos, de Vimbodí i Poblet), els tallers i jocs infantils, el mercat d’artesania, l’esmorzar popular, o la creació, també en directe, d’un porró gegant de gel, a càrrec de l’escultor barceloní Ivan López. Tampoc no hi faltaran els contacontes i el tradicional concurs de beure amb porró (amb dues modalitats: beure a porró amb estil i beure en porró amb parella). Aquesta peça és enguany l’estrella del festival. La festa inclourà, així mateix, menús temàtics a l’entorn del vidre en restaurants i altres establiments del municipi, en el marc de CuinaVitrum; el recorregut Selfie #Vitrum2017; el concurs d’Instagram.