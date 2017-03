La Fàbrica presenta el llibre Fet a Roma, publicació que reuneix els treballs dels artistes i investigadors becats a la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma durant el curs 2015-2016.

L’obra acompanya l’exposició homònima, comissariada per Manuel Blanco, que podrà visitar-se a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, Alcalá, 13 de Madrid, fins al 2 d’abril. Tant l’exposició com el llibre, editat gràcies a la col·laboració de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), són el resultat d’una nova fase empresa per la Reial Acadèmia en els últims anys, en què s’ha convertit en un efervescent laboratori de noves idees i coneixement a través del foment i el suport a investigacions innovadores i als projectes de producció artística, com els inclosos en aquest volum.

El llibre inclou imatges dels treballs dels 23 artistes becats que s’acompanyen de textos descriptius i un assaig crític sobre cadascun dels treballs. Projectes que recorren totes les disciplines artístiques de la fotografia a la música, passant pel comissariat, la restauració, l’arquitectura, l’art, la poesia, el cinema o el còmic, entre d’altres. Com assenyala Manuel Blanco en el text introductori del llibre: “Fet a Roma no és una exposició col·lectiva d’un grup, d’una escola o tendència, sinó el fruit d’una trobada gairebé fortuïta d’artistes i investigadors que han tingut la bona fortuna de conviure en residència en un dels espais de creació i desenvolupament més excel·lents que es puguin trobar “.

El llibre i l’exposició recull els treballs de Susana Arenillas (arts visuals), Fátima Bethencourt (musicologia), Gabriela Bettini (arts visuals), Antonio Blanco Tejero (música), Andrés Català (poesia), Jorge Comte (arts visuals), Alberto Díaz López (cinema), Benjamí Domínguez Gómez (restauració), María Elena Conca (musicologia), Jaume Ferrer Forés (arquitectura), Jaime González i Manuela Pedrón (comissariat i mediació), Iñaki Gracenea (arts visuals), José Guerrero (fotografia) , Ulisses Juárez Polanco (novel·la), Martín López Lam (còmic), Jesús Madriñán (arts visuals), Inés Molina Fonts (arts escèniques), Clara Montoya (escultura), David Muñoz (cinema), Julia Ramírez Blanco (història de l’art) , Rafael R. Villalobos (arts escèniques), Josep Tornero (arts visuals) i Juan Zamora (arts visuals).

A la imatge, fotografia de la mostra “Fet a Roma”.

Etiquetes: Manuel Blanco · Reial Acadèmia d'Espanya a Roma · Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando