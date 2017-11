La donació Óscar Alzaga al Museu del Prado

annaïs miró

Del 7 de novembre de 2017 fins el 6 de maig de 2018, el Museu del Prado, al carrer Ruíz de Alarcón, 23, de Madrid, acull l’exposició de les obres donades per Óscar Alzaga. La donació Óscar Alzaga Villaamil constitueix, per l’elebada qualitat de les peces que l’integren, una important contribució a l’enriquiment de les col·leccions del Museu Nacional del Prado. Es tracta de set pintures que comprenen un ampli ventall cronològic, des de finals del segle XVI a mitjan XIX, realitzades per autors italians, espanyols i un bohemi. Totes van ser pintades a Espanya, excepte el Ligozzi, però quatre van ser adquirides pel donant a l’estranger, per la qual cosa la seva entrada al Museu del Prado suposa un important acreixentament del patrimoni artístic nacional. El Museu del Prado exposa per primera vegada les sis pintures que van ingressar en les seves Col·leccions el mes de març de 2017 gràcies a la generosa donació d’Óscar Alzaga Villaamil, que incloïa també una dotació econòmica per a l’adquisició de Retrato de Manuela Isidra Téllez-Girón d’Esteve, també a l’exposició.

Etiquetes: donació · Museu del Prado · Óscar Alzaga