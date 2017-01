La donació de Frederick Melville crea l’endowment del Museu de la Universitat de Navarra

Frederick Melville va signar el mes de desembre una generosa donació per al Museu Universitat de Navarra. Gràcies a la seva donació s’ha creat l’endowment, un fons econòmic per al Museu, que aporta amb caràcter perpetu una quantia anual per al programa d’activitats. Aquest fons es destinarà a finançar exclusivament l’activitat artística.

A la imatge, Àngel Gómez-Montoro, president del Patronat de Promotors del Museu, Frederick Melville, al centre, i el director del Museu, Jaime García del Barrio.

