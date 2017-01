La dona xinesa a través de la càmera a la Fundació Pons

L’Associació Nacional de Fotògrafs de la Xina (CPA) presenta l’exposició fotogràfica “La dona moderna a la Xina”, que tindrà lloc a la Fundació Pons (carrer Serrano 138, Madrid), del 4 al 14 de gener de 2017. La inauguració oficial és el dia 9 de gener, a les 19.00 h.

La mostra, que es compon de 40 fotografies en color, està produïda per l’Associació Nacional de Fotògrafs de la Xina (CPA) -que engloba més de 21.000 membres de 60 associacions fotogràfiques de tota la Xina-, i s’organitza amb el suport de la Fundació Pons i la Reial Societat Fotogràfica. L’exposició és part de la sèrie “The Beautiful la Xina Photography Exhibition” que, abans d’arribar a Madrid, s’ha exposat en una trentena de països.

La dona xinesa a través de la càmera

Igual que passa actualment en la majoria de països, la dona contribueix també de manera fonamental a la modernització de la Xina contemporània i al dinamisme de la seva vida social. Les imatges d’aquesta exposició volen servir perquè l’espectador conegui molt millor a la dona ia la Xina d’avui

L’exposició mostra fotografies de dones molt conegudes a la Xina, com Liu Yan, que al juny del 2012 va ser la primera astronauta xinesa que va sortir a l’espai exterior a la nau Shenzhou 9 i que, al costat d’altres dos astronautes, va connectar amb la nau Tiangong 1 . O també la tennista Li Na, que va guanyar el torneig de Roland Garros el 2011 i l’Open d’Austràlia en 2014. Ha obtingut també el campionat individual femení del Grand Slam de l’Àsia, sent la número u femenina de la classificació del continent asiàtic.

Un altre exemple seria Fu Ying, primera ambaixadora d’una ètnia minoritària de la Xina, que s’ha guanyat els elogis al sector diplomàtic gràcies al seu encant personal i un estil modern a l’hora d’enfocar les relacions exteriors. Actualment, les dones representen el 24% del cos de funcionaris de la Xina, aportant el seu alt nivell de capacitació i participant activament en les decisions i administració dels assumptes de l’Estat.

D’altra banda, l’exposició presenta a la dona xinesa en el món de la cultura. Com en l’Òpera de Pequín, fundada fa més de 200 anys i considerada com una de les màximes expressions de la cultura de la Xina (ha estat declarada com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco). En ella els papers femenins (Dan) eren representats sempre per homes però, des de principis de segle, aquells van començar a ser interpretats per dones. Avui dia les millors actrius xineses es fan càrrec d’aquests papers.

L’exposició vol reflectir altres aspectes de la societat xinesa on la dona sempre té un important paper. Per exemple, en el sistema educatiu, en el qual la dona representa el 53% del professorat de les escoles primàries.

La mostra abasta l’ampli ventall de la vida diària de la dona a la Xina un país que, no ho oblidem, té la mida d’un autèntic continent. Des de les dones que van a recollir la pesca diària que porten, sans i estalvis, els pescadors després del seu retorn de la mar o en anar de compra al mercat del poble vestida amb un elegant gipao, passant per aquelles que realitzen la cerimònia del te, clàssica , elegant i emotiva, tot un art que se celebra des de fa milers d’anys.

Les càmeres han acompanyat així mateix a les dones que practiquen el ball a les places de la Xina o han viatjat fins a les estepes de Mongòlia on porten una vida més tradicional. Els homes surten al camp a pasturar mentre la dona realitza les tasques domèstiques i cura dels nens a casa.

L’Associació Nacional de Fotògrafs de la Xina (CPA)

L’Associació Nacional de Fotògrafs de la Xina (CPA) es va fundar el 1956, i és una associació professional formada per fotògrafs de diferents grups ètnics de tota la Xina. Forma part de la Federació Xinesa de Cercles d’Art i Literatura (CFLAC) i és part important en la promoció de la fotografia d’aquest país. La seva web és www.cpanet.org.cn.

L’objectiu de la CPA és la d’unir als amants de la fotografia, tant als professionals com als aficionats, a més de proporcionar capacitació als fotògrafs i promoure el desenvolupament la fotografia xinesa. En l’actualitat, la CPA està formada per 21.000 membres, que formen part de 60 associacions fotogràfiques en les diferents províncies, ciutats i comunitats autònomes. És l’organització fotogràfica més influent a la Xina.

A més de coordinar i oferir diversos serveis als seus membres, la CPA els dóna suport professionalment, organitzant exposicions, creacions fotogràfiques, investigacions teòriques i acadèmiques, com simposis i fòrums, a més d’avaluar, capacitar professionalment i realitzar intercanvis amb l’exterior. L’Associació reflecteix els criteris i requisits dels seus membres, a més de protegir els seus d protegir els seus drets i interessos.

Al costat dels diversos departaments que gestionen els anteriors serveis, de la CPA depenen les revistes “Fotografia Xina” i “Fotografia Popular”, el Centre d’Exposicions Fotogràfiques, el Centre d’Informació Fotogràfica, l’Institut de Correspondència Fotogràfica de Pequín, l’agència China Photo Press, l’Editorial Xina de Fotografia, el Servei Fotogràfic de la CPA i el Centre de Desenvolupament Fotogràfic. En tots ells treballen un total de 260 persones. El pressupost de la CPA procedeix d’aportacions estatals, quotes d’afiliats, donacions particulars i ingressos legals.

Cada any la CPA organitza una sèrie d’importants esdeveniments i exposicions, com el “Premi Estàtua Daurada de Fotografia Xina”, les mostres Nacional i Internacional d’Art Fotogràfic o el Festival d’Art Fotogràfic de la Xina, entre d’altres. Mitjançant la promoció d’aquests esdeveniments entre els mitjans de comunicació, l’Associació Nacional de Fotògrafs de la Xina encoratja la investigació acadèmica i tècnica i l’augment de l’afició per la fotografia contemporània a la Xina.

A la imatge, L’invisible. Òpera de Pequín. Foto de Wang Yao.

