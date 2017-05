La dona barbuda de Marina Núñez a la Galeria Pilar Serra

annaïs miró

Del 23 de maig fins al 27 de juny de 2017, la Galeria Pilar Serra, al carrer santa Engracia, 6 de Madrid, acull l’exposició La mujer barbuda de l’artista Marina Núñez. La seva essència és la pintura que va adaptant-se i traslladant-se a d’altres suports com la fotografia, el vídeo, el llapis digital, creant un univers propi en què el simbòlic i l’imaginari sempre hi són presents, donant lloc a personatges deformats, monstruosos, canviants, i on la dona apareix com un ésser mutant, bell malgrat les seves anomalies, i la seva obra poblada d’inquietants formes que ens fan plantejar la identitat femenina i la seva relació amb la bogeria, la histèria o la mort. Ara presenta un tema tabú, que la societat mira d’ignorar, l’“error” que la natura de vegades comet dotant certes dones de pèl facial abundant. Les dones amb barba són rebutjades, fan por perquè el diferent sempre ha estat temut per qui tem la diversitat.

Etiquetes: Galeria Pilar Serra · Marina Núñez